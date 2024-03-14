Eczacıbaşı’nın hedefi iki kupayı da kazanmak

Spor Servisi

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, hedeflerinin hem CEV Şampiyonlar Ligi hem de Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk olduğunu söyledi. Ferhat Akbaş, turuncu-beyazlı takımın bu sezon gösterdiği performans, kulüp ve öğrencileriyle iletişimi, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, bireysel kariyeri ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ulusal Kadın Takımı'ndan beklentileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Sultanlar Ligi'nde 24 maçta 22 galibiyet alan, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale yükselen turuncu-beyazlıların başantrenörü, "Bu sezon sonuna kadar mücadele etmeye alışık bir takım var. Geri dönüşler yapmaya, iyi karakter göstermeye her zaman hazır bir ekibiz. Önemli maçları da hep iyi oynadık ve güzel sonuçlar aldık. Bütün sezon yoğun ama daha da yoğun bir tempoya giriyoruz. Bundan sonraki süreçte küçük detaylar büyük sonuçlar ortaya çıkaracak. Hazırlıklarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Sezon başından beri gelen performansımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Akbaş, kulübün uzun süren kupa hasretini bu sezon FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanarak kırdıklarını belirterek, "Dünya kulüpler şampiyonluğu, çok önemli bir anda, anlamlı bir şekilde geldi. Çok güzel bir hikaye ve mücadeleyle kazanılmış bir kupa oldu. Bu bize özgüven veriyor. Önümüzdeki maçlarda da bu öz güvenle başka kupalar kazanmak istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi şampiyonluğuna hasretiz. Bu kulvarlarda iyi sonuçlar almak için çalışıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi.