Eczacılar gribal enfeksiyonlara karşı uyardı: “Maske takın”

Eczacılar etkili olan soğuk havalar nedeniyle artan salgınlara karşı yurttaşları tedavi sürecini ertelememeleri konusunda uyardı.

Uzmanlar, son zamanlarda acil servis ve polikliniklerde yoğunluğa neden olan solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı Covid-19 döneminde olduğu gibi maske, mesafe ve hijyen önermeye devam ediyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, soğuk havanın etkisiyle gribal enfeksiyon şikayetleri arttı. Bu doğrultuda uyarılarda bulunan eczacılar, yurttaşların iklim şartlarına göre giyinmeleri ve hastalığa yakalandıktan sonra mutlaka doğru tedaviyi uygulamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Temaslardan kaçınmak gerektiğini vurgulayan eczacılar, maske takılması konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Eczacı Akbaş yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Bulunduğumuz iklim şartlarında bir sürü şu anda Covid-19’a benzeyen soğuk algınlığı mevcut, bu hastalıklardan korunmanın değişik yöntemleri var yani hastaların öncelikle, hastalanmadan önce kendilerini iklim şartlarına göre korumaları gerekiyor. Kış aylarından olduğumuzdan dolayı sıkı giyinmeleri, aşırı terlememeleri ve hastalık hali oluşmadan koruma yöntemlerini kendi üzerlerinde denemeleri gerekmektedir. Ve bu yöntemlerden biri de bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yöntemlerini yapmak lazım.

"GRİP AŞISI OLUNMALI"

Bunlardan biride düzgün bir şekilde aşımızı olmamız gerekiyor. Bünyemizin durumuna göre grip aşımızı olmamız gerekiyor. Bunun yanında yapmamız gereken doğal ürünler kullanmak, vitamin oranı yüksek olan, vücudumuzu dinç tutabilecek vitamin ve minarelere ihtiyacımız olmaktadır. Bunu da uzman kişilerden almak lazım ve bu işin uzmanı olan eczacılardan temin etmemiz gerekiyor. Nezle, grip olan coronanın devamı olan mevcut virüsler bünyemizde gezip duruyor ve sürekli mutasyona uğruyor. Grip olur olmaz antibiyotiğe sarılmamamız gerekiyor. Kafamıza göre ilaç kullanmamamız gerekiyor mutlaka uzman bir hekime danışıp öyle almamız gerekiyor. Şu dönemde temaslardan kaçınmalıyız, toplu ortamlarda fazla bulunmamaya dikkat etmeliyiz.

Şu dönemde koruyucu maskeleri pandemi döneminde olduğu kadar, olmasa da dahi korunacak ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Maske kullanımı kesinlikle yaygınlaşması gerekiyor. Yoksa beraber bindiğimiz otobüste veya bulunduğumuz kahvehanede, arkadaş ortamlarında buna çöl dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ya herhangi bir ortamda tokalaşmaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü virüslerin bulaşma yolları var bunlardan sakınmalıyız” diye konuştu.