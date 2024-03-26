Eda Erdem, ABD'nin "Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülüne aday gösterildi

Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği "Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülüne aday gösterildi. Söz konusu ödüle aday gösterilmenin çok değerli olduğunu söyleyen Eda Erdem, "Çok güçlü, önemli, başarılı kadınların arasında ismimin geçmesi çok önemli" diye konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe Opet'in kaptanlığını yapan Eda Erdem Dündar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği "Uluslararası Cesur Kadınlar" ödülüne aday gösterildi. Erdem, "Hayal edemediğim bir kariyer ve hayatı yaşıyorum." dedi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in ev sahipliğinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu Konukevi'nde gerçekleştirilen resepsiyona ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Eda Erdem Dündar ve konuklar katıldı.

Eda Erdem Dündar'a ödüle aday gösterildiği için bir plaket takdim edilirken, Jeffry L. Flake, kadınların güçlendirilmesi konusunda Eda Erdem Dündar'ın çok önemli bir figür olduğunu söyledi.



Başarılarını ve kadınların güçlendirilmesi konusunda yaptığı çalışmaları gördükten sonra Eda Erdem Dündar'ın bu ödülü hak ettiğini düşündüğünü belirten Jeffry L. Flake, "Aynı zamanda kendisi dünyanın en iyi voleybol takımının kaptanı. Böyle bir mevkide olmak kolay değil. Kaptan Eda Erdem, genç kadınlara zaman ayırıyor, onlara her şeyi başarabileceklerini gösteriyor. Bu ödül adına bizim açımızdan son derece doğal bir adaydı" ifadelerini kullandı.



"HAYAL EDEMEDİĞİM BİR KARİYER VE HAYATI YAŞIYORUM"



Bugüne kadar yaşadıklarını hayal dahi etmediğini söyleyen Eda Erdem Dündar, şöyle devam etti:



"Geçmişe gidip bugünkü halimin bu şekilde olacağını hiçbir zaman düşünemezdim. Ama hayal etmekten vazgeçmedim. Heykelimin dikilmesi yıllardır konu olan bir şeydi, onun gerçekleşmiş olması inanılmaz bir duygu benim için. Her gün önünden geçtiğimde 'Bu gerçek mi?' diyorum. Tabii ki bunları hayal edemezdim ama çok şanslıyım. Hala kariyerim devam ederken böylesi bir değer görmek, buna sahip olabilmek benim için paha biçilemez. Çok mutlu ve gururluyum. Buradan tekrar kulübümüze ve güzel taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayal edemezdim ama şu anda hayal edemediğim bir kariyer ve hayatı yaşıyorum."