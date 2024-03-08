Eda Erdem'in heykeli açıldı

Fenerbahçeli voleybolcu ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı. Açılış töreninde konuşan Eda Erdem, "Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki, kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım" dedi.

Fenerbahçeli voleybolcu ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde düzenlenen törenle açıldı.

15 yıldır Fenerbahçe'de oynayan 36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadı’nın yakınında yer alan Yoğurtçu Parkı’nın girişindeki Lefter, Can Bartu ve Alex heykellerinin yanına inşa edildi.

"NE ZAMAN KÖTÜ HİSSETSEM BAKACAĞIM"

Eda Erdem, duygularını, "Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki, kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım" sözleriyle ifade etti.

Heykelin açılış töreninde konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, konuşması sırasında Erdem için "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.

Üstündağ'ın bu 'övgüsünün' ardından Eda Erdem gülmemek için kendini zor tutarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şaşkınlığını gizleyemedi.