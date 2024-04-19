Edebiyat-Sinema Buluşması İzmir’de

2. İzmir Uluslararası Edebiyat-Sinema Buluşması başlıyor. Etkinlikteki filmlerin bir bölümü edebiyat yapıtlarından uyarlandı, bir bölümü de edebiyatçıların yaşamları üstüne biyografik kurmaca ya da belgesel yapımlardan oluşuyor.

Kültür Sanat Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “2. İzmir Uluslararası Edebiyat-Sinema Buluşması” bugün start alıyor. İZFAŞ’ın Kültürpark’daki İZKİTAP fuarına paralel olarak yapılacak etkinlikteki filmlerin bir bölümü edebiyat yapıtlarından uyarlandı, bir bölümü ise edebiyatçıların yaşamları üstüne biyografik nitelikte kurmaca ya da belgesel yapımlardan oluşuyor. Etkinlikteki tüm gösterim ve söyleşilere katılım ücretsiz

Küratörlüğünü Vecdi Sayar’ın üstlendiği “Buluşma” bugün saat 16.30’da Fransız Kültür Merkezi’nde Xavier Giannoli’ye 2022 César ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo ödülleri kazandıran Fransız-Belçika ortak yapımı “Sönmüş Hayaller” ile başlayacak. Saat 19.00’da ise Ahmet Ümit’in Moskova yıllarını konu alan Cengiz Özkarabekir’in “Merhaba Güzel Vatanım” filmi gösterilecek. Gösterim öncesi Ahmet Ümit, seyircilerle bir söyleşi yapacak. 20 Nisan’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Casa d’Italia salonunda, Füruzan’ın Gülsün Karamustafa ile yönettiği “Benim Sinemalarım” ve 2023 Venedik Festivali’nin açılışını yapan Edoardo De Angelis’in “Commandante” adlı filmi gösterilecek. “Benim Sinemalarım” gösteriminde edebiyat eleştirmeni ve yayıncı Metin Celal, Füruzan’ın yapıtları üstüne konuşacak.

YAŞAR KEMAL EFSANESİ

21 Nisan’da Fransız Kültür Merkezi’nde yönetmen Metin Avdaç’ın katılımıyla “Sabahattin Ali: Sabah Yıldızı” ve Claudia Müller’in Nobel kazanmış yazarı konu aldığı Almanya-Avusturya ortak yapımı “Elfriede Jelinek - Dili Esaretinden Kurtarmak” gösterilecek. 22 Nisan programında ise yönetmen Aydın Orak’ın katılımıyla “Yaşar Kemal Efsanesi” ve son Berlin Film Festivali yarışma filmlerinden Margarethe von Trotta’nın, iki ünlü yazar Ingeborg Bachmann ile Max Frisch’in tutkulu ve çatışmalı ilişkisini konu alan filmi “Çöle Yolculuk” var.

NÂZIM VE BURSA HAPİSHANESİ

23 Nisan’da İzmir Sanat’taki gösteriler 14.00’te çocuklar ve büyüklere hitap eden iki klasikle başlayacak. Paul Grimault’nun “Kral ve Kuş” ve Louis Malle’în “Zazie Metroda” filmlerinin ardından 19.00’da yönetmen Biket İlhan’ın katılımıyla “Mavi Gözlü Dev” gösterilecek. Nâzım Hikmet’in Bursa hapishanesindeki günlerini anlatan filmde Nâzım’ı Yetkin Dikinciler yorumluyor.

HAKKARİ’DE BİR MEVSİM

24 Nisan’da Kültürpark İzmir Sanat’ta yapılacak gösterimlerde, Aylin Kuryel ve Fırat Yücel’in ödüllü belgeseli “Ulysses Çevirmek” ve Kadıköy Sinematek tarafından restore edilen kopyasıyla Erden Kıral’ın “Hakkari’de Bir Mevsim” adlı Berlin’de Gümüş Ayı kazanan ama ülkemizde uzun yıllar gösterilemeyen filmi yer alıyor. Filmin Onat Kutlar’ın imzasını taşıyan senaryosu Ferit Edgü’nün “O” adlı romanından uyarlanmıştı. 25 Nisan’da Casa d’Italia’da, bu yıl yitirdiğimiz değerli yazar Yılmaz Karakoyunlu anısına gösterilecek Tomris Giritlioğlu’nun “Salkım Hanımın Taneleri”nin ardından Karakoyunlu’nun dostlarından gazeteci Nedim Atilla yazarı anlatacak. Ardından, prömiyerine 2023 Venedik Film Festivali’nde yapan Giorgio Diritti’nin “Lubo” adlı filmi gösterilecek. Filmin senaryosu Mario Cavatore’nin “Dölleyici” adlı romanından uyarlanmış.

KIZIL GÖKYÜZÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı, İzelman, İZFAŞ, Alman Kültür Merkezi (Goethe Institut), Fransız Kültür Merkezi (Institut français), İzmir İtalyan Konsolosluğu, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ve Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen “Buluşma”nın son gününde Fransız Kültür Merkezi’nde, Fransa-İsviçre-Lüksemburg-Monako ortak yapımı “Kabil’in Kırlangıçları” ile Alman yönetmen Christian Petzold’un 2023 Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı kazanan “Kızıl Gökyüzü” adlı filmi gösterilecek.