Edebiyatın huysuz ve tatlı şairi uğurlandı

Kültür Sanat Servisi

Yarım asrı aşan yazı hayatında birçok eser kaleme alan şair ve yazar Süreyya Berfe, İzmir’in Urla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Edebiyat dünyasından isimlerin katıldığı törende, Berfe’nin oğlu Boraz Kanıpak, taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Berfe, Zeytinalanı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldığı bakım evinde 80 yaşında yaşama veda etti. PEN Yazarlar Derneği, yayımladığı mesajda “Huysuz ve tatlıydı, çünkü yüzüne karşı söylesek kızıp homurdanacağı şeyi, şimdi söyleyebiliriz, büyük şairdi” ifadelerine yer vermişti. İlk şiiri 1962’de Yön dergisinde okurla buluşan Berfe, şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965’e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Milliyet Sanat, Yeni Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımladı. Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berfe, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görüldü.