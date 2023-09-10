Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun Köseömer mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 1 kişi olay yerinde öldü, 36 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan bir kişinin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.