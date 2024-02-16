Edirne'de Ali Y. isimli komiser, 2 yıl önce boşandığı kadını öldürdü

Edirne'de Ali Y. isimli komiser, 2 yıl önce boşandığı polis Sevda Kuş'u tabancayla vurularak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de Ali Y. isimli komiser, 2 yıl önce boşandığı kadını tabancayla katletti.

Olay, Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Sevda Kuş isimli meslektaşı henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Y. yanında bulundurduğu tabancayla Sevda Kuş'a ateş etti.

Sevda Kuş, ağır yaralanırken olayın ardından Ali Y. yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis Sevda Kuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan polis Sevda Kuş'un yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.