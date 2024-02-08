Edirne'de bir araçta 589 adet kuş ele geçirildi: 4 milyon 342 bin 553 TL'lik ceza

Edirne'de bir araçta 589 adet kuş ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişiye toplam 4 milyon 342 bin 553 TL idari para cezası uygulandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde şüpheli bir araçta yapılan arama sonucu dört kafes içerisinde 589 adet kimliksiz Hint Bülbülü, Kanarya, Ebabil, Bahçe Kiraz ve Saka türlerinden kuş ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheli bir kişi hakkında Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan 4 milyon 300 bin 736 TL ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na Muhalefet suçundan 41 bin 817 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 342 bin 553 TL idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen kuşlar Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Edirne Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.