Edirne'de bir erkek annesini bıçaklayarak öldürdü
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Barış Şahin isimli erkek, annesini bıçaklayarak öldürdü.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Barış Şahin (32) isimli erkek, emniyete giderek annesini öldürdüğünü söylemesi üzerine gözaltına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Barış Şahin, gece saatlerinde annesi Bahriye Şahin’i bıçakla öldürdü.
Annesini öldüren Barış Şahin, yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü söyledi.
Eve giden polis ekipleri Bahriye Şahin'i (67) birçok kez bıçaklanmış halde hareketsiz buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken Barış Şahin gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.