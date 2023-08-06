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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu: 30 dakikada yollar göle döndü

Edirne’de öğlen saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış sebebiyle yollar göle dönerken, devrilen ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü.

Güncel
  • 06.08.2023 14:52
  • Giriş: 06.08.2023 14:52
  • Güncelleme: 06.08.2023 14:58
Kaynak: İHA
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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu: 30 dakikada yollar göle döndü
Fotoğraf: İHA

Edirne'de sağanak yağış yolları göle çevirdi, ağaçları devirdi

Günlerdir devem eden kavurucu sıcakların ardından bugün Edirne’de 30 dakika boyunca etkili olan yağış yolları göle çevirdi.

Yağışla birlikte birkaç noktada ise ağaçlar devrildi.

Talatpaşa Mahallesi Uzun Kaldırım Caddesi'nde devrilen ağaçlar araca zarar verdi. Aracın üzerine ağaç devrilmesi sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA



Etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ana caddeler yağmur sularıyla dolarken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi.

Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. 

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