Edirne'de su baskını tehdidi: 21 aile konteynerlere yerleştirildi

Edirne'de 'Göl Mahalle' olarak bilinen ve su baskını tehdidi altında bulunan bölgede 21 gecekondu yıkıldı, aileler konteynerlere yerleştirdi.

Edirne Karaağaç Mahallesi'nde, Meriç Nehri'nde su seviyesinin artmasıyla zaman zaman su baskınının yaşandığı Göl Mahalle olarak adlandırılan bölgede bulunan 21 ev, İl Özel İdaresi tarafından yıkıldı.

Edirne Valiliği'nin kentsel dönüşüm yapacağı bölgedeki evlerde kalan aileler, konteynerlere yerleştirildi. Aileler kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar konteynerlerde kalacak.

Evlerinin bulunduğu bölgenin su baskını tehdidi altında olduğunu söyleyen Talat Katırcı, "Olası sel durumunda risk altındayız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız evlerde, gecekondularda kalıyorduk. Valilik, çalışma başlattı, bir haftada gecekonduları yıkıp konteyner getirdi. En azından çocuklarımız rahat etsin. Tabii ki, zorla bir şey istemiyoruz. Allah razı olsun ki, derdimizi çözdüler. En azından daha konforlu, daha güzel, daha temiz yaşantımız var. Şofbenim yoktu, leğende yıkanıyordum. Şimdi şofbenimiz, lavabomuz var. Evimizde böyle bir şey görmedik. Şimdi rahatız. Elektriklerim yoktu, yıllardan beri mum ışığında yaşıyordum. Elektriklerimiz çekildi" dedi.

Konteynere yerleşmekten memnun olduğunu söyleyen Ömür Bıçak, "Bizler kentsel dönüşümden memnunuz. Zor şartlarda yaşıyorduk. İnternet gelecek, ışıklandırma olacak, daha güzel olacak" dedi.

Ömür Pekkeski ise "60 seneden beri evim olmadı. Konteynerlerde rahata varabiliriz, devletimizin sayesinde. Yeni evler verilecek, tabii ki memnunuz. Sokakta kalmayacağız" diye konuştu.