Edirne TAKSAV'da Menzil'in Kasası konuşuldu

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’ın (TAKSAV) Edirne temsilciliğinde Menzil'in Kasası kitabı konuşuldu.

Haber Merkezi

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf’ın (TAKSAV) Edirne temsilciliğinde Menzil'in Kasası kitabı konuşuldu.

BirGün muhabiri İsmail Arı imzasıyla çıkan kitap için düzenlenen şöyleşide cemaat ve tarikat karanlığına dikkat çekildi.

Holdingleşen Menzil Cemaati'nin sermayesi ve kamudaki örgütlenmesine de vurgu yapılan söyleşi yurttaşların sorularıyla devam etti.