Edirne’de 5 gündür kayıp olan öğretim görevlisi bulundu

Edirne'de 5 gündür haber alınamayan öğretim görevlisi Gökcan Tazeler, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Tazeler’in, “Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp yalnız kalmak istedim" dediği belirtildi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde 5 gündür haber alınamayan öğretim görevlisi Çanakkale’de bulundu.

İddiaya göre, Yeni Mahalle’deki evinden 6 Eylül tarihinde çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gökcan Tazeler, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu.

Bir süre önce köye gelerek köy halkının misafir ettiği Tazeler’in bulunduğu haberini alan yakınları, Kocaçeşme köyüne gitti.

Tazeler’in, “Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp yalnız kalmak istedim. Kocaçeşme halkı tarafından bir süre misafir edildim. Sağlık durumum iyi, kimse merak etmesin. Ailemle mutlu bir hayata başlamak üzere evime dönüyorum” dediği öğrenildi.