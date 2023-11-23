Edirne’de kullanılmayan ev çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de Meydan Mahallesi Su Terazi Sokak’ta tek katlı kullanılmayan ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çöken evin enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Celal Dağlı öldü, 1 kişinin ise tedavisi sürüyor. Şahısların eve hurda toplamak amacıyla girdikleri ifade edildi.

Edirne’de hurda toplamak için girdikleri evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede öldü,1 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Meydan Mahallesi Su Terazi Sokak’ta tek katlı kullanılmayan ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevreden geçen vatandaşlar enkaz altından ’imdat’ seslerini duyunca yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından kurtarılan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜ

Enkaz altından kurtarılan Serap Pançin ile Celal Dağlı’nın akraba oldukları ve hurdacılık yaptıkları öğrenildi. 2 yaralıdan Celal Dağlı, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Serap Paçin'in tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi



HURDA TOPLARKEN ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Olay yerine gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, iki kişinin malzeme almak için eve girdiğini ve çökmenin kullanılmayan evde yaşandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır, diğerinin hafif olduğunu belirten Vali Sezer, bu tür tehlikeli yapılara girilmemesi gerektiğini ifade etti.





