'Edremit Kitap Fuarı' tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iptal edildi

14 - 20 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Edremit Fuarı, "tasarruf" gerekçesiyle belediye tarafından iptal edildi.

Vatandaş ekonomik gerekçelerle sosyal yaşamdan giderek uzaklaşırken, Saray’ın harcamalarının faturası da vatandaşa kesildi.

Edremit Belediyesi, heyecanla beklenen Edremit Kitap Fuarı’nın, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan “Tasarruf Tedbirleri” gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne ek olarak deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların gözden geçirilmesi, tedbirlerin ivedilikle uygulanabilmesine yönelik gerekli adımların atılması ve tasarruf takibinin tavizsiz sağlanması, bahse konu genel ilkelerin yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda tasarrufa gidilmesi gerektiği açıkça belirtilmiş olduğundan bu sene 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapmayı planladığımız "6.Edremit Kitap Fuarı'nı" iptal etme kararı aldığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.