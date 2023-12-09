Efe Yakkan: Torbalı’da başka bir yaşam kurmaya adayız

Uzun yıllardır sürdürdüğü kamu görevinden Torbalı Belediye Başkanı Aday Adayı olmak için istifa eden Dr. Efe Yakkan, değişim için aday olduğunu, Torbalı’ya başka bir yaşam kurmak ve değer katmak için yola çıktığını söyledi.

BİRGÜN EGE

Uzun yıllar kamu kurumlarında görev yapan Sosyal Güvenlik Müfettişi Dr. Efe Yakkan Torbalı Belediye Başkanlığı’na aday adayı oldu. Yakkan, ilçenin geleceği için gençliğin vizyonunu ortaya koymaya hazır olduğunu belirtti.

Yakkan, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında söz konusu olan değişim ve dönüşümü yaratmaksa biz ekibimiz ve projelerimizle buna yaratmaya talibiz” diyerek sözlerine başladı. Yakkan, “Biz öncelikle orada can güvenliğini sağlayacağız. Torbalı birinci derecede deprem bölgesi. Orada TÜBİTAK ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile görüşmelerimiz oldu ve deprem haritası çıkaracağız. Bu deprem dışı haritasıyla beraber verilerle, simülasyonla kenti tekrar planlayacağız. Kent planlamasına bağlı olarak yeni bir yaşam alanları oluşacak. Şu anda Torbalı’da yapılan bütün programlar 12 bin nüfusa göre yapılıyor ancak kentin 250 bin nüfusu var. Kentte yaşanan bütün sorunlar bundan kaynaklı" dedi.

Yakkan, "Kentin planlamasını meslek odaları ve üniversitelerden alacağımız destekle yapacağız. Bu kapsamda İzmir Akademi Derneği’yle çalışıyoruz. Trafik ve otopark sorunları da dahil olmak üzere bütün sorunları bir uygulama üzerinden çözeceğiz. Örnekleyecek olursak, kapının önünde bir çukur veya belediye hizmetini gerektiren bir sorun var. Fotoğraflama yetecek. Biz onu yirmi dört saat içinde hazırlığını yaptığımız acil müdahale timleriyle düzeltip çözülmüş halini fotoğraf olarak geri göndereceğiz. Bu dijital uygulamamız hazır şu anda test aşamasından geçti" diye konuştu.

TARIM VE TURİZM İÇİN PROJELER

Torbalı’nın bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Yakkan, "Torbalı’da üretilen tüm ürünlerin fidelerini kuracağımız seralarda ücretsiz şekilde dağıtacağız. Aynı zamanda bu alana kurutma ve soğuk hava tesisi de yapacağız. Çünkü bunların birçoğu aynı zamanda saklanması gereken ürünler. Bu ürünlerin büyükşehir marketlerine ve diğer marketlere ulaşmasına da aracılık edeceğiz. Ayrıca şu anda onaylanmış bir iklim park projemiz var. Yüzde 75’i hibeyle tamamen belediyenin elindeki gayrimenkullerin üzerine yapılacak bir alan olacak. Buraya gelen kişiler bütün iklimleri görecek ve rekreasyon alanıyla beraber o bölgede bir yaşam alanı oluşacak. Bu bölge çevre yolu bağlantılı olduğu için kent dışından hafta sonları misafirler gelecek. Birde Metropolis Antik Kenti’nin hareketlenmesi için çalışmalarımız oldu. Metropolis Antik Kenti’yle ilgili dünya ölçeğinde yazılmış bütün kitapları bir kütüphanede toplamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Torbalı’nın bir diğer ciddi sorunun işsizlik olduğunun altını çizen Yakkan, şunları söyledi:

"Bin dönümlük bir arazide Torbalı’ya Türkiye’nin en büyük meslek şehirlerinden birini kuracağız. Burası büyük bir tekstil şehri olacak. Torbalı’nın 250 bin nüfusu var ve biz görevde olacağımız beş yıllık süre zarfında 250 bin istihdam yaratmayı iddia ediyoruz. Ayrıca bu proje gerçekleşene kadar Torbalı İstihdam Meclisi’ni kuracağız ve işverenlerle işçileri buluşturacağız. Kentte hemşeri dernekleri ve sivil toplum kuruluşu sayısı çok fazla. Bu kurumlar kendi imkânlarıyla bir araya gelerek kültürlerini yaşatmak istiyor. Biz kenti planladığımızda bir STK ve dernek yerleşkesi kuracağız. Buranın bütün ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacak. Biz sadece bu kurumların senede 10 tane etkinlik yapmalarını istiyoruz."

Torbalı’da başka bir yaşam kurmaya aday olduğunu ifade eden Yakkan, "Biz bunları yaparken altmış mahallede kuracağımız komitelerle yapacağız. Meclisimiz ve mahalle komitelerinin tamamen irtibat halinde olduğu bir sistem yaratacağız. Yani yereldeki sorunu halk belirleyecek. Biz sadece bunun çözüm noktasına katkı sağlayan taraf olacağız. Mahalle komiteleri tamamen belediye meclisinde koordineli çalışacak. Burada siyasi parti ayrımı gözetmeksizin muhtar öncülüğünde o bölgenin dinamikleri, o bölgenin ihtiyaçları, kanal yollarını kimse orada söz sahibi olacak. Burada mahalle komitesi yetkili olacak. Mahalle komiteleri ve belediye meclisinin koordineli çalışması sonucu biz bütün kararlarımızı bu şekilde vereceğiz. Şu anda olan projelerimiz bizim kendi tespitlerimiz. Bunun ötesinde ihtiyaçlar, çözüm önerileri tamamen bu ilişki ve ortak çalışmayla olacak. Ne diyorlarsa biz onu yapacağız. Onlar karar verecek. Biz yerine getireceğiz. Torbalı bir kimlik kazanacak. Biz Torbalı kent kültürünü yaratmaya talibiz. Biz başka bir yaşam kuracağız" dedi.