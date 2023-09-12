Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP'den istifa etti

CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Atay, görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini duyurdu.

Aydın'da CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Atay, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre Atay açıklamasında "Kılıçdaroğlu Aydın'a üç kere geldi, Aydın İl Başkanlığı'na. Efeler Belediyesi'ne bir kere bile gelmeden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Alelacele Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday olduğunu açıkladı. Ne bu telaş Sayın Kılıçdaroğlu? 500 kilometre adalet için yürüyen Sayın Kılıçdaroğlu, parti içindeki adaleti sağlayın dedim hiç birşey çıkmadı" dedi.

Görevde olduğu süre boyunca 21 kere denetimden geçtiklerini ve haklarında hiçbir dava açılmadığını söyleyen Atay, "Tek bir soruşturmamız var o da benim madalyam. Dava Danıştaydan kesinleşmedi. O davada jeotermal tesislerine ruhsat vermediğim içindi. Bununla ilgili seçimden önce söz vermiştim, sözümün arkasındayım" diye konuştu.

Atay, istifa kararını "Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim" diyerek açıkladı.