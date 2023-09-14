Efes Selçuk'ta ilk adım çocuklar için

Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı sonrasında ilk adım çocuklar için atıldı. “Çocuk, genç ve eğitim” başlığıyla düzenlenen toplantıda Efes Selçuk’ta çocukların, gençlerin ve eğitimin sorunları konuşuldu.

BİRGÜN EGE

Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı sonrasında öne çıkan konular arasında yer alan “Çocuk, genç ve eğitim” başlığı altında bir toplantı düzenlendi. Öğretmenler, veliler ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda Efes Selçuk’ta çocukların, gençlerin ve eğitimin sorunları konuşuldu, çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının açılış konuşması Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yapıldı. Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nda kurulan çalışma masalarından “Sosyal Dayanıklılık ve İnsan Refahı” başlığı altında oluşturulan çalışma masasında Efes Selçuk’un bu başlık altında dayanıklı hale gelmesinin önündeki eksiklikler noktasında özellikle çocuk, genç ve eğitime dair sorunların öne çıktığını vurguladı.

ORTAKLAŞMAYI ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BULUYORUZ

Ceritoğlu Sengel, “Biz Şubat 2023 itibariyle Çocuklar için Gıda Dayanışması adı altında bir gıda dayanışması başlattık. Kendi tespitlerimiz ve kimi öğretmenlerimizden edindiğimiz bilgilerle her hafta Efesli Çocuklar için evlerine bir beslenme paketi bırakıyoruz. Ama fark ettik ki o masada bizim aslında en çok bilmesi gereken, bildiklerini de bize aktarması gereken öğretmenlerimizin bu noktada yeteri kadar haberleri yok. ‘Burada bizde eksiklik var’ dedik. Çünkü doğru bilgiye en rahat okullardan ve öğretmenlerden ulaşabiliriz. Bu anlamda ortaklaşmayı önemli ve kıymetli buluyoruz. Akıl akıldan üstün ama işin en iyisini bilen yine eğitimciler, yine veliler” dedi. Ceritoğlu Sengel Gıda Dayanışması gibi taşımalı eğitim noktasında da öğrencilere ulaşma açısından belediyeler ile okullar arasında iş birliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Dayanıklı kent noktasında “Sosyal Dayanıklılık ve İnsan Refahı” noktasında bir diğer önemli eksikliğin de kentte madde kullanımı olduğunu vurgulayan Ceritoğlu Sengel, “Öğretmenlerin farkındalığı ve velilerle iletişim kurması çok önemli. Burada rehber öğretmenlerimiz var çok kıymetli. Rehber öğretmenlerin de haricinde bizim belediyemizde çok uzun yıllardan beri ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor. Bunu fark ettiğiniz öğrenciler olabilir. Bizim psikologlarımızla da iletişime geçebilirsiniz” dedi. Başkan Ceritoğl Sengel ayrıca madde kullanımı ile mücadele etmek anlamında kent aydınlatması ve metruk yapılması yıkılması konusunda yapılan çalışmaların devam edeceğini de belirtti.

“Çocuk, Genç ve Eğitim” Toplantısı sonrasındaki süreç hakkında da katılımcıları bilgilendiren Ceritoğlu Sengel, “Buradan aldığımız çıktının sonucunda Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı sonrasında olduğu gibi bir rapor çıkacak. Bu raporların hepsiyle biz Efes Selçuk’taki ilgili birim amirleriyle bir araya gelip bu işi hızlıca sonuçlandıracağız. Yani şu anda sizler kendi konunuzla ve bu üç tane bahsettiğiniz konunun fikir insanları olacaksınız” diye konuştu.

Ceritoğlu Sengel’in ardından katılımcı öğretmenler, veliler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri kentte yaşayan gençler ve çocuklar için öne çıkan eksiklikler hakkında okullar, spor alanları, kültür sanat faaliyetleri ile önerilerini dile getirdiler.