Efes Selçuk’ta dayanıklı kent konferansı

Yılmaz YÜREKLİ

Efes Selçuk Belediyesi afet riskleri ve her düzeyde toplumsal risklere karşı dayanıklı bir kent stratejisi oluşturmak amacıyla ‘Dayanıklı Kent Konferansı’ gerçekleştirdi. Konferansa sivil toplum temsilcileri, uzmanlar ve bilim insanları katıldı. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’ndaki konferansın açılış konuşmasını yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bugünü kurtarmaktan öte geleceğe bir şeyler yapmak istiyoruz. Güçlenerek, dayanışarak daha dayanıklı bir kent olmak adına adım atacağız” dedi.

HEDEF DAYANIKLI KENT

Konferansın ilk oturumunda Argüden Yönetişim Akademisi’nden Dr. İnan İzci “Dayanıklı ve Sürdürülebilir Kent Vizyonu” başlıklı bir konuşma yaptı. Yerel yönetimlerin dayanıklı kent kavramı açısından büyük önem taşıdığını belirten Dr. İnan İzci, “Belediye Başkanımızın bu konuda aldığı inisiyatif değerli. Sadece Efes Selçuk özelinde değil Türkiye genelinde de şu ortaya konuyor; “Şehrimizi kalkındırmadan önce onu dayanıklı kılmalıyız. Dayanıklı olmadan kalkınmak mümkün değil” dedi.

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise, “Türkiye’de afet mücadelesinin dünü ve bugünü” başlıklı konuşmasında şunları dile getirdi: “Afet dediğimiz şey tanımı gereği onunla mücadele etmek için hazırlanmış unsurların yetersiz kaldığı olaylar demek. Bir kapasite sorunudur afet mücadelesi. Öyle bir sorun çıkar ki mücadele gücünüz yetmez. Afetlerde en çok insan ilk 24 saatte kurtarılır. İlk 12 saat, 24 saat, 48 saat, 72 saat hayati derecede önemlidir.”

EFES SELÇUK ÖNCÜ

Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı ikinci oturumunda konuşan Orkun Doğan, “Bir kentin gıda sistemini dirençli, adil, dayanıklı, sürdürülebilir hale getirmek bir plan meselesidir. Bu açıdan Efes Selçuk öncü olabilir. Türkiye’de en azından Marmara’ya baktığımda 50 bin nüfusun altındaki hiçbir ilçemiz zorunlu olmadığı için stratejik plan hazırlamamış durumda. Bu çalışmanın öncü rolü var” dedi.

Turizm ve dayanıklı kent kavramlarının bir araya gelmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Gözde Çeviker Çınar da, “Büyükşehirler ve ilçelerde birçok turizm çalıştayı, konferansı ve etkinliği yaptık. Ama ilk defa turizm temelli kalkınma için dayanıklı kent nasıl olur, neler yapmamız gerektiğini konuşacağız, heyecan verici" dedi.

Oturumların tamamlanmasının ardından akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcileri, ilgili meslek mensuplarının katımlıyla Efes Selçuk Afet Riskleri Analizi”, “Tarımsal Dayanıklılık ve Kalkınma”, “Dayanıklılık ve Turizm Temelli Kalkınma” ve “Sosyal Dayanıklılık ve İnsan Refahı” başlıkları altında çalışma grupları düzenlendi.