Efes Selçuk’ta "Dayanıklı Kent" konuşulacak

Afet riskleri ve her düzeyde toplumsal risklere karşı dayanıklı ve yerelde kalkınan bir Kent stratejisini oluşturmak için planlanan Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı 17 Ağustos'ta Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

BİRGÜN EGE

Efes Selçuk Belediyesi, Dayanıklı Kent Konferansı ile dayanıklı kent ve yerelde katılımcı kalkınma hedefini bilim insanları, uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri ile birlikte planlayacak.

17 Ağustos'ta Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda saat 09.00'da gerçekleşecek konferansın açılış konuşması Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yapılacak.

Açılış konuşmasının ardından düzenlenecek birinci oturumda Dr. İnan İzci “Dayanıklı ve Sürdürülebilir Kent Vizyonu”, Nasuh Mahruki “Türkiye’nin Afetlerle Mücadelesinde Dünü ve Bugünü”, Doç. Dr. Ezgi Orhan “Dirençli Kentler için Planlama”, Doç. Dr. Ulaş Bayraktar “Kompost Çağında Kentleri Dayanıklı Kılmak” başlıkları altında konuşmalarını yapacaklar.

İkinci oturumunda Elmas Arus “Kırılgan Gruplar için Dayanıklı Kent Siyaseti”, Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp “Dayanıklı Kentler İçin Dayanıklı Tarım - Gıda Sistemleri Kurmak”, Orkun Doğan “Kentsel Dayanıklılık için Katılımcı Stratejik Planlama ve Sosyal Dayanışma Ekonomileri”, Dr. Gözde Çeviker Çınar “Turizm Temelli Yerel Kalkınma için Dayanıklı Kentler” başlıkları altında konuşmalarını yapacaklar.

ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK

Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı kapsamında ayrıca STK temsilcileri ve ilgililerinin katılımıyla “Efes Selçuk Afet Riskleri Analizi”, “Tarımsal Dayanıklılık ve Kalkınma”, “Dayanıklılık ve Turizm Temelli Kalkınma” ve “Sosyal Dayanıklılık ve İnsan Refahı” başlıkları altında çalışma grupları kurulacak. “Efes Selçuk Dayanıklı Kent” Konferansı çalışma sonuçlarının özetlenmesi ile tamamlanacak.