Efes Selçuk’un ekonomisine darbe: Meryem Ana Evi Efes Selçuk halkından alınıyor!

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi sözleşmesinin tahsisinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonlandırılmasına ilişkin kent genelinde temsilcilerle bir araya geldi. Ceritoğlu Sengel, “Bu; Efes Selçuk’un meselesi İzmir’in meselesi, ülkenin meselesidir” dedi.

BİRGÜN EGE

Efes Selçuk’ta bulunan ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Meryem Ana Evi’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Efes Selçuk Belediyesi tarafından koruma ve geliştirme hizmetleri verilen kültür mirasının işletmecilik haklarının belediyeden alınarak, en büyük gelir kalemine el konulması tartışma konusu oldu.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi sözleşmesinin tahsisinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonlandırılmasına ilişkin Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nunda meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantıda bilgilendirme yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, “Böyle bir şey gerçekleşirse, bu kentimizin ekonomisine darbe yapmakla eş anlamlı. Verilemeyecek hizmetler dolayısıyla Meryemana Evi’nin bundan zarar göreceği de aşikar. 50 yılı aşkın bir süredir belediyemiz tarafından titizlikle korunan ve geliştirilen bu kültür varlığının Efes Selçuk halkının elinden alınmasına asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Böyle bir tutumu Efes Selçuk halkı asla kabul etmeyecektir” dedi.

Ceritoğlu Sengel, Meryemana Evi’nin korunması ve geleceğe taşınması amacıyla belediye tarafından sürdürülen çalışmaların ve hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için ziyaretçilerden elde edilen gelirin, Efes Selçuk halkının ihtiyaçlarına karşılık gelen kamusal faaliyet ve hizmetlere harcandığını belirterek, bu gelirlerin kent halkının yaşamında çok hayati bir rol oynadığını ifade etti.

"YAPILAN HAREKET EFES SELÇUK HALKININ EKONOMİSİNİ GASP ETMEKTİR"

Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk Belediyesi’ne merkezi bütçeden aktarılan miktar yıllık olarak yaklaşık 30 Milyon TL. Buna karşılık yaklaşık 650 Milyon TL olan belediye bütçesinin yüzde 75’i ise, Efes Selçuk’taki kültürel miras değerlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi karşılığında oluşan gelirden elde edilmektedir. Söz konusu gelir, Efes Selçuk Belediyesi’nin kentte sürdürdüğü kamusal hizmetlerin, sosyal belediyeciliğin ve yerel ekonominin temel kaynağıdır ve yaşamsal önemdedir" dedi.

Ceritoglu Sengel, "Eğer bu tehdide karşı konulmaz ve işletme haklarımıza el konulursa, hem belediyenin hem de kentin ekonomisi çökecek; kamusal hizmetleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri ile kentin yerel ekonomisini canlandıran belediye faaliyetleri bitme noktasına gelecektir. En az bunun kadar üzücü bir sonuç da, böyle bir durum gerçekleştiğinde dünya kültür mirasının ve kentimizin bir parçası olan bu varlıkların korunup, geliştirilmesi odaklı hizmetlerin aksama veya yerine getirilememe olasılığıdır. Meryem Ana Evi kapsamındaki işletmelerin, kamu kurumları tarafından işletileceği iddia edilse dahi, bugüne kadar neredeyse istisnasız biçimde her örnekte olduğu üzere, iktidarın yandaş ya da işbirlikçi çıkar çevrelerine verileceği, benzer süreçlere bakıldığında neredeyse kesindir. Açılacak, göstermelik ihaleleri Efes Selçuk dışındaki çıkar çevrelerinin kazanacağı sürpriz olmayacaktır" diye konuştu.

"KAMUSAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK VE ETİK OLARAK YANLIŞ"

"Efes Selçuk’taki kültürel miras değerlerinin Efes Selçuk Belediyesi tarafından korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi için sürdürülen faaliyetler aynı zamanda sezonluk değişimlerle birlikte, belediyenin kadrolu çalışanlarının dışında, yaklaşık 200 kişinin istihdam edilmesini mümkün kılmaktadır. Meryem Ana Evi’ne el konulursa, tamamı Efes Selçuklu olan bu insanlar işsiz kalacaktır" diyen Ceritoğlu Sengel, UNESCO Dünya Kültür Mirası Efes Selçuk’un kültürel değerlerine rant ve çıkar çevrelerinin menfaatlerini akla getiren zihniyetle el konulmasına; devlet yönetimi ciddiyetinden ve kamusal sorumluluktan yoksun girişimlerle Efes Selçuk’a adeta ekonomik bir darbe yaparak kayyum atanmasına izin vermemekte kararlı olduklarını ifade etti.

Ceritoğlu Sengel sözlerini, "Böyle bir yola girmekte inat edenler, karşılarında Efes Selçuk halkının haklı tepkisini ve protestosunu bulacaktır. Efes Selçuk’un doğal, kültürel ve tüm toplumsal değerlerinin sahibi, koruyucusu ve dolayısıyla ekonomik getirisi yalnızca Efes Selçuk halkınındır; Meryem Ana bizimdir" diyerek bitirdi.