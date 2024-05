Efkan Şeşen'den yeni albüm

Efkan Şeşen'in "Colours and Whistles Vol. 3" isimli yeni albümü dinleyicilerle buluştu.

Renkler ve Islıklar’ın 3. Serisi olan albümde 17 eser Efkan Şeşen’in ıslığı ile yorumlandı.

Albümde, “Hasta Siempre”, “Love in Portofino”, “Katyusha”, “Romeo and Juliet Love Theme” “The Lonely Shepherd” gibi tüm zamanlarda çok dinlenen ezgilerin yanı sıra, “Godfather 2 – Main Title”, “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, “Conquest Of Paradise” gibi unutulmaz filmlerin çok sevilen müzikleri de var.

“The Violet Coloured Mountains” ve “Paola 11099” ile Mikis Theodorakis’den iki ezgisi de albümde yerini aldı.

Cahit Berkay’ın da unutulmaz iki film müziği “Al Yazmalım” ve “Devlerin Aşkı” albümün ayrı renkleri, “”Allı Turnam”, “Dolama” ve “Leymosun Türküsü” gibi türkülerin de yorumlandığı albümde Efkan Şeşen’in 12 Eylül döneminin acı ve hüzün duygusunu içeren “1980” adlı bestesi de var.