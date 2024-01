Eflatun Nuri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 7. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması ödülleri törenle sahiplerini buldu. Gecede konuşan İGC Başkanı Dilek Gappi, bağımsız ve çizgilerin cezalandırılmadığı bir ülke istediklerini söyledi.

BİRGÜN EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Konak Belediyesi'nin bu yıl 'Sonsuza Kadar Cumhuriyet' temasıyla düzenlediği, 7'inci Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni gelenek olduğu üzere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İGC Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri, İGC önceki dönem Başkanı Misket Dikmen katıldı.

Türkiye’nin önde gelen, saygın karikatür yarışmasının ödül töreninin gerçekleştiği gecede Dilek Gappi, “Türkiye koşullarında gazetecilik yapmanın her geçen gün zorlaştığının altını çizerek "Eflatun Nuri Karikatür Yarışması ile gerçekleştirmek istediğimiz basına tahakküme bir başkaldırıdır. Bu gece bir ödül töreni olarak görülse de özünde çizgilere dahi tahammülü olmayanlara karşı çıkıştır. Söz bitti, haber bitti, çizgileri bile mahkûm etmeye çalışan gidişata bir isyandır. Devlet bütçesinden cemaatlere para aktaranlara karşı dimdik ayakta durmaktır. Haksızlıkların, yanlışların, vatandaşı aldatanların, hilekarların, kurnazların, kamu malına el uzatanların, rakamlarla oynayarak göz boyayanların, kardeşi kardeşe kutuplaştıranlara, bu düzene çomak sokmaktır” ifadelerini kullandı.

Gappi, "Eflatun Nuri bir karikatür yarışması olarak görülür ama özünde Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Hasan Tahsin’in bağımsızlık meşalesini geleceğe taşımaktır. Kalemini maaşa tahvil etmeyen ve ağır bedeller ödeyen, öldürülen, cezaevlerine atılan meslektaşlarımıza selamın adıdır bu gece. Sizler bakmayın bağımsız gazetecilik öldü diyerek algı yaratanlara, kurgulanmış gerçekleri önümüze kemik gibi atanlara. Sizlerin desteği oldukça bizler vazgeçmeyeceğiz, bir gidersek bin geleceğiz" dedi.

"CUMHURİYETE HER KOŞULDA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise CHP'nin 14 Ocak'ta Ankara’da gerçekleştireceği Anayasa Mitingi’ne tüm İzmirlileri davet ederek sözlerine başladı. Batur, yarışmanın temasını ‘Sonsuza Kadar Cumhuriyet’ olarak belirlediklerini hatırlatırken, ”Yüzüncü yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyete her koşulda sahip çıkıyor, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Birileri hilafet çağrıları yaparken, hilafet bayrakları sallandırırken, bizler her zaman ve her yerde Cumhuriyet ve Atatürk diye haykırmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz” diye konuştu.

Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala ise yarışmada emeği geçen herkese, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kuruluna, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür ederek yarışma jürsinin Türk karikatür dünyasının seçkin isimlerinden oluştuğunu, çok sayıda eserin başvurduğunu belirterek, ülkenin en prestijli karikatür yarışmasını gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bu yılın ödül listesi şu şekilde sıralandı:

• Birincilik Ödülü: Mustafa Kurmalı

• İkincilik Ödülü: Mehmet Selçuk

• Üçüncülük Ödülü: Halit Kurtulmuş

• Başarı Ödülleri: Ali Şur, Hüseyin Tanyeri, Mustafa Çağlar Soyarat

• Konak Belediyesi Özel Ödülü: Deniz İlker Kuruoğlu

• Jüri Özel Ödülü: Zeki Ozan Soyman

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Engin Selçuk

• Mustafa Bora Portre Özel Ödülü: Halit Kurtulmuş, Kürşat Zaman, Gökhan Sav

• Yayınlanmış Basın Karikatür Ödülü: Emre Ulaş