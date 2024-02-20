Efsane müzik grubu Queen rekora koşuyor

Kültür Sanat Servisi

Son yıllarda müzik dünyasının birbirinden efsane isimleri, albüm haklarını rekor fiyatlara satarak dikkat çekiyor. Şimdi bu kervana Queen de katılıyor. İngiliz rock efsanesi Queen, tüm müzik kataloglarını 1,2 milyar dolara satmayı planlıyor. Hayatta kalan grup üyeleri kayıtlarını, yayın haklarını 2021’de 550 milyon dolara satan Bruce Springsteen’in belirlediği mevcut rekorun iki katından fazlasına satmak için görüşmelerde bulunuyor. Endüstri uzmanları, Queen’in gişe rekorları kıran anlaşmasının durgunluğa meydan okuyacağını ve dünyanın en büyük sanatçılarının koleksiyonları için yüksek meblağlar talep etmeye devam edebileceklerini söylüyor.

Disney Music Group, Queen’in müziğinin Kuzey Amerika haklarına sahip, ancak grup, 2021’de 48 milyondolar telif hakkı kazanan İngiltere merkezli Queen Productions Ltd aracılığıyla küresel hakların mülkiyetini elinde tutuyor. Endüstri standartlarına göre bir albüm satışı yaklaşık bin 500 şarkı akışına eşdeğerdir. Queen’in ABD’deki albüm tüketim birimleri 1991 ile 2017 arasında 25,9 milyon iken, Bohemian Rhapsody filminin vizyona girmesinin ardından 2019’da 3,58 milyona yükseldi.