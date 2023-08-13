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Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 10.49'da Girit Adası ve Bodrum arasında derinliği 4.9 olan 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 13.08.2023 11:13
  • Giriş: 13.08.2023 11:13
  • Güncelleme: 13.08.2023 12:01
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Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege'de bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, saat 10.49'da, Ege Denizi'nin Girit Adası ve Bodrum arasında kalan kısımda 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.9 olarak ölçüldü. Deprem, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden hafif şekilde hissedildi.

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