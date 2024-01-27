Ege'de 5.1 büyüklüğünde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFD) aktardığı verilere göre, Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Depremin derinliği 8.51 kilometre olarak kaydedildi.

İzmir ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar valiliğe ulaşan herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Elban, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.