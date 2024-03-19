Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege'de fırtına bekleniyor

Kuzey ve güney Ege'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 19.03.2024 12:40
  • Giriş: 19.03.2024 12:40
  • Güncelleme: 19.03.2024 12:45
Kaynak: AA
Ege'de fırtına bekleniyor
Fotoğraf: AA

Kuzey ve güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı
BirGün'e Abone Ol