Ege'de fırtına bekleniyor

Kuzey ve güney Ege'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel 19.03.2024 12:40 Giriş: 19.03.2024 12:40

Güncelleme: 19.03.2024 12:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA