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Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın ve Manisa için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Güncel
  • 04.09.2023 17:03
  • Giriş: 04.09.2023 17:03
  • Güncelleme: 04.09.2023 17:07
Kaynak: AA
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Ege'de üç il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fotoğraf: AA

İzmir, Aydın ve Manisa'da gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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