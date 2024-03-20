Ege'deki bazı il ve ilçeler için zirai don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Ege Bölgesi'ndeki bazı il ve ilçeler için zirai don uyarısı yapıldı.

Güncel 20.03.2024 17:33 Giriş: 20.03.2024 17:33

Güncelleme: 20.03.2024 17:38 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: Depophotos