Ege'deki bazı il ve ilçeler için zirai don uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamada Ege Bölgesi'ndeki bazı il ve ilçeler için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesindeki bazı il ve ilçeler için zirai don uyarısında bulundu.
Meteoroloji'nin zirai don uyarısında, Manisa’nın merkezi dışında kalan bölümünde Akhisar, Kırkağaç, Soma, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Köprübaşı, Kırkağaç, Demirci, Kula, Saruhanlı ve Selendi ilçelerinde en düşük sıcaklığın sıfır derecenin altına ineceği belirtildi.
Meteoroloji'den açıklamada şöyle denildi:
"Bölgemizde hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle; 21 Mart 2024 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren 24 Mart 2024 Pazar günü sabah saatlerine kadar: Manisa’nın merkezi dışında kalan bölümünde Akhisar, Kırkağaç, Soma, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Köprübaşı, Kırkağaç, Demirci, Kula, Saruhanlı ve Selendi ilçelerinde en düşük sıcaklığın sıfır derecenin altına inerek hafif zirai don olayı ve yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."