Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
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Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden; güney açıklarında ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın denizin kuzeyinde yarın gece saatlerinde, güneyinde ise cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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