Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah, güney açıklarında ise yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden; güney açıklarında ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın denizin kuzeyinde yarın gece saatlerinde, güneyinde ise cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.