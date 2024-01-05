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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtınanın pazar günü kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Güncel
  • 05.01.2024 15:30
  • Giriş: 05.01.2024 15:30
  • Güncelleme: 05.01.2024 15:33
Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Fotoğraf: Depophotos

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına, pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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