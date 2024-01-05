Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtınanın pazar günü kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Güncel 05.01.2024 15:30 Giriş: 05.01.2024 15:30

Güncelleme: 05.01.2024 15:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına, pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'a kar geliyor: "Sıcaklık 3-5 dereceye kadar düşecek"