Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege Denizi açıklarında fırtına beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yarın akşam saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ege Denizi açıkları için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.