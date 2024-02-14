Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi açıklarında fırtına beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yarın akşam saatlerinde başlaması beklenen fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
Ege Denizi açıkları için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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