Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen depremin saat 11:37'de meydana geldiği belirtildi.
AFAD, sarsıntının yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [83.84 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-08-31
Saat:11:37:59 TSİ
Enlem:35.95 N
Boylam:27.286 E
Derinlik:12.59 km
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