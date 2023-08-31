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Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 31.08.2023 12:23
  • Giriş: 31.08.2023 12:23
  • Güncelleme: 31.08.2023 12:29
Kaynak: Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen depremin saat 11:37'de meydana geldiği belirtildi.

AFAD, sarsıntının yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. 

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