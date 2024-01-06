Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımına göre depremin merkez üssü Çandarlı Körfezi ve İzmir'in Aliağa ilçesi olarak açıklandı.

Depremin 9,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.