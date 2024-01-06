Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımına göre depremin merkez üssü Çandarlı Körfezi ve İzmir'in Aliağa ilçesi olarak açıklandı.
Depremin 9,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir)
Tarih:2024-01-06
Saat:14:53:31 TSİ
Enlem:38.83 N
Boylam:26.88861 E
Derinlik:9.18 km
Detay:https://t.co/Xwys0ln3Pt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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