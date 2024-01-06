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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 06.01.2024 15:02
  • Giriş: 06.01.2024 15:02
  • Güncelleme: 06.01.2024 15:07
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.53'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaşımına göre depremin merkez üssü Çandarlı Körfezi ve İzmir'in Aliağa ilçesi olarak açıklandı. 

Depremin 9,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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