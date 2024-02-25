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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 01:59'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.44 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 25.02.2024 06:16
  • Giriş: 25.02.2024 06:16
  • Güncelleme: 25.02.2024 06:19
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde saat 01:59'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Karaburun ilçesine uzaklığı, 73 kilometre olarak ölçüldü.

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