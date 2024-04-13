Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 05:23'te Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05:23'te, 5.68 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-13
Saat:05:23:09 TSİ
Enlem:39.03861 N
Boylam:23.20444 E
Derinlik:5.68 km
Detay:https://t.co/s2CAmtbR3A@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi