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Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 05:23'te Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 13.04.2024 06:08
  • Giriş: 13.04.2024 06:08
  • Güncelleme: 13.04.2024 06:10
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 05:23'te, 5.68 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine uzaklığı, 246,77 kilometre olarak ölçüldü.

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