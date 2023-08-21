Ege Denizi'nde arka arkaya 2 deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

Ege Denizi'nde saat 10:57 ve 10:59'da iki deprem meydana geldi.

İlk depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtilirken, ikinci depremin ise 3.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremler yaklaşık 7 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.