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Ege Denizi'nde arka arkaya 2 deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 21.08.2023 11:16
  • Giriş: 21.08.2023 11:16
  • Güncelleme: 21.08.2023 11:20
Kaynak: Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde arka arkaya 2 deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde saat 10:57 ve 10:59'da iki deprem meydana geldi. 

İlk depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtilirken, ikinci depremin ise 3.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı. 

Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremler yaklaşık 7 kilometre ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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