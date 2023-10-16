Ege Denizi'nde tekne battı: 3 göçmen hayatını kaybetti
Yunan Devlet Televizyonu, Simi Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, 8 göçmenin ise yaralandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Datça'nın karşısındaki Sömbeki (Simi) Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, kazadan kurtulanlar batan teknede 13 göçmenin bulunduğu bilgisini verdi.
Kazada 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi ise hayatını kaybetti.
Arama kurtarma çalışmaları, Yunan sahil güvenlik ekiplerince sürdürülüyor.
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