Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Ege Denizi'nde tekne battı: 3 göçmen hayatını kaybetti

Yunan Devlet Televizyonu, Simi Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, 8 göçmenin ise yaralandığını duyurdu.

Güncel
  • 16.10.2023 13:25
  • Giriş: 16.10.2023 13:25
  • Güncelleme: 16.10.2023 13:29
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde tekne battı: 3 göçmen hayatını kaybetti

Datça'nın karşısındaki Sömbeki (Simi) Adası açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, kazadan kurtulanlar batan teknede 13 göçmenin bulunduğu bilgisini verdi.

Kazada 8 kişi kurtarıldı, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları, Yunan sahil güvenlik ekiplerince sürdürülüyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 