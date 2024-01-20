Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji, bu gece yarısından itibaren şiddetli olacak rüzgar nedeniyle Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.
Kaynak: AA
Güney Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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