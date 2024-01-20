Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, bu gece yarısından itibaren şiddetli olacak rüzgar nedeniyle Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Güncel
  • 20.01.2024 15:58
  • Giriş: 20.01.2024 15:58
  • Güncelleme: 20.01.2024 16:01
Kaynak: AA
Ege için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Güney Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bozcaada ve Gökçeadaya yarınki feribot seferleri iptal edildi
BirGün'e Abone Ol

 

 

 