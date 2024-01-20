Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, bu gece yarısından itibaren şiddetli olacak rüzgar nedeniyle Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu.

Güney Ege'de fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu gece yarısından itibaren rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.