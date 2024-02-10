Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı. Yarın sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel 10.02.2024 15:34 Giriş: 10.02.2024 15:34

Güncelleme: 10.02.2024 15:36 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Güney Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.