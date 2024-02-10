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Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı. Yarın sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 10.02.2024 15:34
  • Giriş: 10.02.2024 15:34
  • Güncelleme: 10.02.2024 15:36
Kaynak: AA
Ege için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Güney Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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