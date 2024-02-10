Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı. Yarın sabah saatlerinde etkisini göstermesi beklenen fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Güney Ege'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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