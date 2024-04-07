Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Orta Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.