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Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Güncel
  • 07.04.2024 13:05
  • Giriş: 07.04.2024 13:05
  • Güncelleme: 07.04.2024 13:09
Ege için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Orta Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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