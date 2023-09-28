Ege Üniversitesi'nde kahvaltı ve akşam yemeğine yüzde 75 zam
Ege Üniversitesi, gelen tepkiler üzerine öğle yemeği ücretlerine 5 TL indirim yapsa da kahvaltı ve akşam yemeği fiyatlarına yüzde 75 zam yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Üniversitesi'nde yemekhane zamlarına gelen tepkiler üzerine üniversite yönetimi yeni bir zam yaptı.
Yalnızca öğle yemeği fiyatını 20 TL'den 15 TL'ye indiren üniversite yönetimi, kahvaltı ve akşam yemeğini ise 20 TL'den 35 TL'ye çıkardı. Öğrenciler "Sözde indirimlerle ilgilenmiyoruz. Tüm öğünlere yapılan zamlar derhal geri çekilsin!" tepkisini gösterdi.
Ege Üniversitesi yemek fiyatlarına yüzde 200'ün üzerinde zam yapmış ve geçen yıl 6,5 lira olan yemek fiyatını 20 TL'ye çıkarmıştı.