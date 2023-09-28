Ege Üniversitesi'nde kahvaltı ve akşam yemeğine yüzde 75 zam

Ege Üniversitesi, gelen tepkiler üzerine öğle yemeği ücretlerine 5 TL indirim yapsa da kahvaltı ve akşam yemeği fiyatlarına yüzde 75 zam yaptı.

Eğitim 28.09.2023 12:28 Giriş: 28.09.2023 12:28

Güncelleme: 28.09.2023 12:32 Kaynak: Haber Merkezi

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