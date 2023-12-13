Ege Üniversitesi'nde yemek zamlarını protesto eden öğrencilere disiplin soruşturması

Ege Üniversitesi'nde yemeklere yüzde 250'yi geçen oranda zam yapılmasını protesto eden 8 öğrenci hakkında üniversite yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Öğrencilere yazılı savunmalarını vermeleri için gönderilen yazıda; çatal ve bıçaklarla masaya vurmak, ıslık ve düdük çalmak "huzur bozucu eylem" olarak nitelendirildi.

Güncel 13.12.2023 16:59 Giriş: 13.12.2023 16:59

Güncelleme: 13.12.2023 17:07 Kaynak: ANKA

A- A A+

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ege Üniversitesi'nde yemek zamlarını protesto eden 8 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Öğrencilerin eylem sırasında kullandıkları çatal ve bıçaklarla masaya vurmak, ıslık ve düdük çalmak eylemleri "huzur bozucu eylem" olarak nitelendirildi. İzmir Ege Üniversitesi öğrencileri, 11-12 Ekim 2023 tarihinde, 4 yemekhanede eş zamanlı olarak üniversite yemeklerine yüzde 250'yi aşan oranda zam yapılmasını çatal bıçakları masalara vurup düdük ve ıslık çalarak protesto etmişti. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, protestoya katılan 8 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Fotoğraf: ANKA Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün emriyle açıldığı belirtilen soruşturma yazısında, öğrencilerin çatal bıçakları masaya vurarak, ıslık ve düdük çalarak 'huzur bozucu eylemlerde bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin yazılı savunma vermesi istenen yazıda, savunma vermeyen öğrenciler hakkında mevcut bilgi ve delillere göre işlem yapılacağı ifade edildi.