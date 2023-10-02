Ege Üniversitesi’ndeki yemekhane zammına çatal-kaşıklı protesto

Ege Üniversitesi’nde yeni dönem öncesinde yapılan yüzde 200’ün üzerindeki yemekhane zammı öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler yemekhanede çatal-kaşıklı ses çıkarma eylemi gerçekleştirdi.

BİRGÜN EGE

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ege Üniversitesi’nde yemekhane fiyatlarına yüzde 200’ün üzerinde zam yapıldı.

Yeni dönemin ilk gününde Ege Üniversitesi öğrencileri öğle yemeği sırasında 4 yemekhanede eş zamanlı olarak, çatal kaşıklarla 1 dakika boyunca ses çıkaran öğrenciler zamlara tepki gösterdi.

Sağlıklı, nitelikli ve ulaşılabilir beslenme haklarından vazgeçmeyeceklerini açıklayan Ege Üniversitesi öğrencilerinin talepleri ise şu şekilde:

• Yemekhaneye yapılan zamlar tüm öğünlerde geri çekilsin.

• Yemek çeşitliliği ve miktarı arttırılsın.

• Öğünler kalori ve sağlık açısından nitelikli hale getirilsin.

NE OLMUŞTU?

Ege Üniversitesi Önceki yıl 6,5 TL’ye satılan yemek ücretleri bu sene için 20 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamma gelen tepkilerin ardından üniversite yönetimi, 20 TL olan öğle yemeğinin fiyatını 15 TL’ye düşürdü. Buna karşılık 20 TL olacağı açıklanan sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin fiyatı 35 TL’ye çıkarıldı.

İlk zamla birlikte günlük 60 TL olan 3 öğün yemek ücreti yapılan ‘indirim’le birlikte 85 TL’ye ulaştı.