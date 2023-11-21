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Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Ege'nin güneyinde ve Akdeniz'in doğusunda yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Güncel
  • 21.11.2023 13:54
  • Giriş: 21.11.2023 13:54
  • Güncelleme: 21.11.2023 13:57
Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: İHA

Ege'nin güneyinde ve Akdeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, perşembe günü etkisini yitirecek.

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