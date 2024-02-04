Eğitim değil, ölüm merkezi

Kilis’te bir inşaatta yüksekten düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Eryılmaz’ın MESEM kapsamında çalıştırıldığı ortaya çıktı. Eryılmaz’ın bir yakını ise inşaatta iş güvenliği önlemlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarının çocuk işçiliğe uydurduğu kılıf olan Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) çalıştırılırken yaşamdan kopartılan çocuklara bir yenisi daha eklendi.

Kilis’te 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz MESEM kapsamında çalıştırıldığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Eryılmaz son 5 ayda MESEM kapsamında çalıştırılırken 8’inci ölen çocuk oldu.

Eryılmaz yaklaşık 72 gündür Malatya Turgutlu Özal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğum bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çalıştığı şantiyede hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı iddia edilen Eryılmaz, 21 Kasım’da çalıştırıldığı 13 katlı inşaatın 8. katından yüksek düşerek yaralanmıştı.

ADLİ VAKA SAYILDI

Eryılmaz’ın çalıştırıldığı inşaatta hiçbir şekilde iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çeken ismini vermek istemeyen bir yakını şunları söyledi: “Murat Can’ın şu anda yüksekten mi düştü yoksa itildi mi bilmiyoruz. Olay adli vaka olarak sayıldı. Murat Can 21 Kasım’da Mesleki Eğitim Merkezi’ne bağlı işverenin gitmesini istediği binaya gidiyor. İnşaat halindeki 13 katlı binada iskele yok, korkuluk, file gibi herhangi bir ekipman yok” dedi.

İNŞAAT SÜRÜYOR

Olay sırasında Eryılmaz’ın yanında bir ustanın olduğuna dikkat çeken yakını şunları aktardı: “Usta Murat Can’ın bir ifadesinde düştüğünü görmediğini, başka bir ifadesinde ise gördüğünü iddia ediyor. Karakola gidip suç duyurusunda bulunduk. İnşaatta bir şantiye şefi var mı, yapı denetim belgesi var mı bilmiyoruz ve Murat Can’ın yaşamını yitirdiği binanın şu anda inşaatı devam ediyor.”

İşçi Sağlı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Çocuk İşçi Ölümleri Raporu’na göre, MESEM kapsamında kayıtlı 1,5 milyon öğrenci bulunurken bu öğrencilerin 300 bini 18 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

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Başka Ardalar olmasın

Birleşik Metal-İş Sendikası İstanbul Büyükçekmece’de Özkanlar Metal Fabrikası’nda MESEM kapsamında çalıştırılırken iş cinayetinde yaşamını yitiren 14 yaşında Arda Tonbul’un ailesini ziyaret etti. Birleşik Metal-İş Trakya Şube Başkanı Beyhan Vatansever, Arda’nın ölümünün bir kaza değil cinayet olduğunu vurguladı. Vatansever, adaletin yerini bulması ve başka Arda’ların ölmemesi için sendikamızın üzerine düşeni yaparak mücadeleyi yükselteceğini ve aileyle her zaman dayanışma içinde olacağını belirtti. Vatansever şunları söyledi: “Arda, fabrikanın kapısından bile girmemesi gereken bir yaşta, metal işkolunda faaliyet gösteren bir fabrikada can Verdi. İSİG Meclisi’nin raporuna göre, son 5 ayda çoğu MESEM öğrencisi 7 çocuk işçi, denetim ve gözetimden yoksun şekilde çırak ya da stajyer olarak çalıştırılırken hayatını kaybetti. Bu merkezler, devletin teşviki ve kamu kaynaklarıyla çocuk emeği sömürüsüne, çocuk işçiliğine yasal kılıf sağlıyor.”