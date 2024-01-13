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Eğitim hakkımız satılık değil!

Dünya
  • 13.01.2024 06:00
  • Giriş: 13.01.2024 06:00
  • Güncelleme: 13.01.2024 09:23
Eğitim hakkımız satılık değil!
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

Yunanistan'da, hükümetin özel üniversitelerin açılmasına yönelik hazırladığı yasa tasarısına tepki gösteren öğrenciler ile eğitimciler eylem düzenledi.

Başkent Atina'daki tarihi Atina Üniversitesi binası önünde toplanan öğrenciler ile eğitimciler, Parlamento binasına yürüdü. Protestocular, özel üniversitelere izin verilmesinin "eğitimde eşitlik" ilkesine aykırı olduğu ve anayasanın yükseköğretimin devlet kurumları bünyesinde ücretsiz olmasını öngörmesi gerekçeleriyle hükümetten yasa tasarısını geri çekmesini talep etti. Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yükseköğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

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