Eğitim-İş'ten Bakan Tekin'e 'mülakat' tepkisi: Bakan suç itirafı yapmıştır, mağdur olanlar bakanı şahit gösterebilir

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim -İş) Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mülakat kalkmadı, sadece mülakatlar mülakat gibi olacak” sözlerine ilişkin; “Bakan Yusuf Tekin kendisinden önceki dönemlerle ilgili suç itirafı yapmıştır. Bu itirafa göre mağdur olan herkes, bakanı şahit göstererek hukuki süreç başlatabilir. Savcıları, bakanın şahitliğinde göreve davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında öğretmenler için mülakat uygulamasının kaldırılmayacağını belirterek, “Mülakat kalkmadı, sadece mülakatlar mülakat gibi olacak” açıklamasını yapmıştı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Bakan Tekin’in bu açıklamalarına tepki gösterdi. Özbay’ın mülakatlara ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“GEÇMİŞ GÖSTERMİŞTİR Kİ MÜLAKAT, SİYASİ İKTİDAR VE ORTAKLARI İÇİN BİR TORPİL MEKANİZMASIDIR”

“İktidar, kendi getirdiği ve 20 yıl boyunca kullandığı mülakat sistemini seçimlerde kaldırmayı vadetmiş ve bu vaadini de tutmayarak, demokrasi ve adaletin kendisi için nasıl amaç değil araç olduğunu bir kez daha göstermiştir. Geçmiş göstermiştir ki mülakat, siyasi iktidar ve ortakları için bir torpil mekanizmasıdır. Eğitimde gerici kadrolaşmanın, adam kayırmanın, aydın eğitim emekçisini yöneticilikten uzak tutmanın kumpasıdır. Liyakat ve adalet düşmanıdır; emek hırsızlığıdır. Eğitim sistemini çürüten bu ayıp artık son bulmalıdır. Liyakat sizin lütfunuz değil, düzgün işleyen bir devlet mekanizmasının gereğidir. Demokrasi, adalet ve kamu emekçisinin hakları sizin seçimden seçime hatırlayıp sonra unutabileceğiniz kavramlar değildir. Unutturmayacağız.

“BAKAN YUSUF TEKİN KENDİSİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERLE İLGİLİ SUÇ İTİRAFI YAPMIŞTIR"

Bir kez olsun sözünüzde durun ve yasalarımıza, mesleki kazanımlarımıza, eğitim sistemimizin değerlerine aykırı olan mülakat sistemini kaldırıp, yanlışınızdan dönün. Eğitim emekçileri olarak bu talebin takipçisiyiz, eğitimde adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Mülakat kalkmadı, sadece mülakatlar mülakat gibi olacak’ diyen Bakan Yusuf Tekin kendisinden önceki dönemlerle ilgili suç itirafı yapmıştır. Bu itirafa göre mağdur olan herkes, bakanı şahit göstererek hukuki süreç başlatabilir. Savcıları, bakanın şahitliğinde göreve davet ediyoruz.”

