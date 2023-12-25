Eğitim Sen 12. Olağan Genel Kurulu tamamlandı

Eğitim Sen Genel Merkez Genel Kurulu 22-24 Aralık 2024 tarihleri arasında Anadolu Hotels Esenboĝa Thermal'de gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanından gelen üyelerin katıldığı kongrenin ilk gününde, Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul'un yaptığı açılış konuşmasının ardından, Genel Sekreter İkram Atabay 2020-2023 Dönem Faaliyet Raporunu sundu. Faaliyet raporunun üzerine söz alan kongre delegeleri, sendikanın 11. Dönem mücadelesini değerlendirdi. Eğitim emekçilerinin yeni dönem mücadele hattına ilişkin öneriler tartışıldı.

Sendikal tutum ve yaklaşım üzerine yapılan tartışmalar içerisinde, sendikanın kurucu ekseni olan sınıf ve kitle sendikacılığı çizgisi, bağımsızlık, anti emperyalizm, laiklik ve kamuyu kazanma vurgusu öne çıktı. Rejime ve düzene birlikte mücadeleyi yükseltme çağrısının öne çıktığı kongrede, siyasal iktidarın tüm topluma savaş açan uygulamaları karşısında iş yerlerini öne alan bütünlüklü bir mücadele hattının önemi üzerinde duruldu.

Kongre sonucunda yeni Merkez Yürütme Kurulunda; Kemal Irmak, Evrim Gülez, Simge Yardım Dağ, Zülküf Güneş, Özlem Tolu, İzzet İldeş ve Ramazan Gürbüz görev aldı.